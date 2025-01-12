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لبنان

ضاهر: سأسمي نواف سلام

Lebanon 24
12-01-2025 | 13:07
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "اكس" عن الاستشارات النيابية غدا: "أكيد لن اسمي ميقاتي وسأسمي نواف سلام" .
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ضاهر:

ميقاتي

وسأسمي

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