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لبنان

مجلس الأمن يراجع اتفاق وقف النار ويرحّب بعون

Lebanon 24
12-01-2025 | 22:14
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً صباح  اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك لإجراء مشاورات مغلقة حول لبنان. ويتوقع أن يقدم الإحاطات منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا.
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وقد طلبت فرنسا، حاملة القلم في موضوع لبنان في مجلس الأمن والشريكة في لجنة الاشراف على تنفيذ وقف النار في الجنوب إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، عقد الاجتماع لأعضاء المجلس لتلقي تحديث عن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان قبل انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب القوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي مع ذلك، لانتشار القوات المسلحة اللبنانية في مواقع جنوب نهر الليطاني. ومن غير المستبعد أن يصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً لا سيما بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية للترحيب بانتخابه وتهنئته ومع بدء البحث في تأليف حكومة جديدة وأهمية تشكيلها قريباً فضلاً عن التشجيع على استكمال تنفيذ اتفاق وقف النار، إذ وزعت فرنسا مسودة بيان رئاسي في التاسع من الجاري على اثر انتخاب العماد عون، فيما كانت ترغب في بيان رئاسي للترحيب بوقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرئيل في جلسة عقدت لهذه الغاية الشهر الماضي ولكن لم يحصل ذلك.
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