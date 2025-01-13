مخزومي: اعلن انسحابي لصالح نواف سلام

شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة.
بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 13, 2025
شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة.
بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من…