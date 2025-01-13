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لبنان

ناصر سمى ميقاتي

Lebanon 24
13-01-2025 | 03:11
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قال النائب حيدر ناصر من قصر بعبدا أن "خيار طرابلس كان مع الدولة ولبنان"، وطلبت  أن "تتمثل الطائفة العلوية في الحكومة وسميت نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة لما هو في خير المصلحة العامة وعدم الذهاب إلى تفرقة سياسية. الأسماء المطروحة جيدة لكن لفترة ما بعد الانتخابات النيابية".
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