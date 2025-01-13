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لبنان

بعد غيابه عن الاستشارات النيابية.. هذا ما قاله النائب ايهاب مطر

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:18
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كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة اكس: سأرافق كتلة "الإعتدال الوطني" في موعدها اليوم في قصر بعبدا، لاعطاء موقف شمالي موحّد تجاه اسم رئيس الحكومة المكلف.
وكان النائب مطر، قد غاب موعده في الاستشارات النيابية الذي كان مقرراً عند الساعة 10:10 من صباح اليوم.
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