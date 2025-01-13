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لبنان

مخالفة بيئية في طرابلس.. مخلفات لحوم ودجاج مرمية في نهر

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:27
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ألقت دورية من شرطة بلدية طرابلس القبض بالجرم المشهود على شخصين أثناء قيامهما بإلقاء مخلفات خضار ولحوم وبقايا دجاج في مجرى نهر أبو علي.

وتمت مصادرة السيارة المستخدمة في المخالفة وحجز سائقها، فيما تواصل السلطات تعقب الشاحنة الأخرى التي كانت تحمل نفايات الخضار.
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تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتحويلهما إلى المرجع الأمني المختص للتوسع بالتحقيق، بإشراف القضاء.  (الوكالة الوطنية للإعلام)
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