آمال غادرت ولم تعد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

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"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آمال عبد القادر العمر (من مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 11-1-2025، منزل عائلتها الكائن في بلدة وادي الجاموس – عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".