Advertisement

لبنان

الصايغ تعليقًا على كلام رعد: موقفه مستغرب

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1305933-638724601275716605.jpg
Doc-P-1305933-638724601275716605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ في مداخلة عبر قناة "الحدث" وردًا على سؤال عن سبب عدم اختيار نجيب ميقاتي رئيسًا مكلفًا لتشكيل الحكومة: "مع محبتنا له، هو يُمثل العهد القديم أو الأسلوب القديم بإدارة الحكومات، ولم يُقدم على اي إصلاحات حكومية خلال فترة ولايته، إضافة إلى رفض شريحة لبنانية كبيرة له".
Advertisement
وتعليقًا على كلام رئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، قال الدكتور الصايغ: "لقد استغربت موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عن قطع اليد الممدودة، وكأن الرجل خُدع من طرف ما أو كأن أحدًا انقلب على وعد قطعه له وهذا غير صحيح".

وأضاف: "أنا كنت ممثلا لحزب الكتائب في كل المشاورات والنقاشات سواء في الانتخابات الرئاسية أم في الاستشارات النيابية ولم يعد أحدًا حزب الله بأي شيء".
وأكد أننا "كنا أول من دعم ترشيح الأستاذ فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة ولكن ضرورات المعركة أجبرتنا على الانتقال إلى الدكتور نواف سلام حرصًا على الفوز بهذا الاستحقاق ولإعطاء عهد الرئيس جوزاف عون كل الدعم".
وعن الميثاقية قال الصايغ: "مسألة الميثاقية في مقدمة الدستور والأعراف هي مشاركة المسيحيين والمسلمين في  انبثاق السلطة بحيث لا تقوم سلطة تناقض العيش معًا، ومن ضمن الميثاقية الكبرى هناك الميثاقية الصغرى أي التوزيع المذهبي بين الطوائف بالمساواة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-01-14
08:32 | 2025-01-14
08:25 | 2025-01-14
08:01 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24