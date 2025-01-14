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لبنان

لغاية هذا التاريخ.. لا تسلكوا شارع جاندارك - الحمرا

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:06
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صدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:
 
"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الطريق في شوارع جاندارك/ الحمرا في الجزء الأول الممتد من شارع بلِس حتى تقاطع المكحول، وفي الجزء الثاني الممتد من شارع الصيداني حتى التقاطع مع شارع جبر ضومط، ومع بدء الأشغال التي ستمتد لغاية 24/2/2025، سيتم تحويل السير الى طرقات مجاورة.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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