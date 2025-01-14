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لبنان

الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر

Lebanon 24
14-01-2025 | 18:27
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قال الخبير في أحوال الطقس الأب ايلي خنيصر أن "هذه السنة شبيهة بالعامين 2015 - 2016 من حيث قلّة الهطولات وشح المياه، لكن ذلك لا يعني الدخول في الجفاف والتصحّر".

وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "منذ أيلول الماضي نقرأ حركة المحيط الأطلسي، وقد استنتجنا من الأعاصير وحرارة المياه ما يسبب بتغذية أوروبية وشمال أفريقية، والقطب الشمالي كان ناشطا أيضا باتجاه وسط أوروبا وتركيا، الأمر الذي يعكس نشاطا على مناطقنا. فنشاط المرتفعات الجوية قابلها صد، منع المنخفضات والكتل القطبية من الوصول إلى لبنان والضغط ما بين 1030 و1035 HPA، وتلك كانت كافية لحجب الأمطار عن لبنان وتحويلها إلى تركيا واليونان. وطالما النشاط المرتفع الشبه مداري كان مسيطرا على شبه الجزيرة العربية، سبب تأثير الرياح الجنوبية - الشرقية على الشهرين الماضي والحالي في إضعاف الكتل القطبية نحو لبنان وغياب الثلوج عن الجبال المتوسطة".
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وختم الأب خنيصر: "الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة، هو عودة الأمطار خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، والثلوج ستكون على الجبال المتوسطة بدءاً من 800 و1500 متر وما فوق عن سطح البحر".
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