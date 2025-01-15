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لبنان

77 مليار ل.ل. دفعة أولى للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:36
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أفادت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في العام 2024، رفع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 مرّة، كما سدّد حوالي  1100 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن المرضى الذين يتلقون هذا العلاج. وانطلاقاً من اعتبار هذا العلاج على رأس أولويّات الصندوق ويجب العمل من أجل تحسين تقديماته وخدماته باستمرار كونه يمسّ مباشرةً بحياة المرضى المضمونين، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 77 مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وهي الدفعة الأولى في العام 2025. 
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وفي سياق متّصل، استقبل المدير العام وفداً من جمعيّة أطبّاء الكلى حيث تباحث معهم في مطالبهم المحقّة لجهة إمكانيّة رفع تعرفة جلسة علاج غسيل الكلى كي تبقى مغطّاة بنسبة 100% من قبل الصندوق أسوةً بسائر المؤسسات والجهات الحكوميّة الضامنة، كذلك تطرّق البحث إلى أوضاع أطبّاء الكلى وكيفيّة تحسين بدل أتعابهم لتأمين حياة لائقة بهم نظراً للجهود الإستثنائيّة التي يبذلونها في خدمة المرضى المضمونين. 
 
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