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لبنان

اللجنة الوطنية لليونيسكو في بكركي عارضة نشاطاتها ومشاريعها المستقبلية

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:57
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لليونيسكو برئاسة رئيسه الدكتور شوقي ساسين، وضم : الأمينة العامة رمزة جابر سعد ونائبة الرئيس الدكتورة أمل بو زين الدين وأمين الصندوق زياد بيضون ومسؤولة شبكة المدارس التابعة لليونيسكو الآنسة كريستيان جعيتاني. 
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بعد اللقاء، قال ساسين باسم الوفد:"تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمعايدته بالأعياد الكنسية المجيدة، وبالعيد الوطني المتمثل بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا جديدا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة". 
 
وأكد "أن الصرح البطريركي هو منزل الوطن كله، لأنه ملتقى القيم الإيمانية والإنسانية والوطنية التي تشكل معنى لبنان". 

وأضاف:" قدمنا خلال اللقاء عرضا موجزا عن اللجنة الوطنية لليونيسكو ونشاطاتها ومشاريعها المستقبلية، والمعوقات التي اعترضت عملها في السنوات الأخيرة، كما قدمنا لغبطته مجموعة من الكتب الفكرية والمنشورات الثقافية الصادرة عن اللجنة".

وقال:"كان تأكيد من صاحب الغبطة، أن الثقافة وجه لبنان ومرآة حضوره الفاعل في العالم".

وشدد على "ضرورة دعم اللجنة الوطنية لليونيسكو على كل المستويات نظرا لكونها صلة الوصل بين لبنان والمنظمات الثقافية الدولية والعربية".
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