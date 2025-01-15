تفاصيل جريمة قتل جورج روكز في ضبية... ماذا أعلنت قوى الأمن؟

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:بتاريخ 14-1-2025، دخل شخص مجهول الهوية الى معرض لبيع السيّارات في محلة ضبية، ولدى دخوله مع مالك المعرض المدعو (ج. ر.) الى مكتبه عمد الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى الى مقتله على الفور، ثم فرّ هاربا بعد سرقة سيارة نوع "مرسيدس G Class" الى جهة مجهولة.بعد المتابعة الحثيثة التي قامت بها قيادة سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، توصلت الى تحديد هوية الفاعل ومكان قيده في احدى البلدات الجنوبية، ويدعى:ع. ع. (مواليد عام 2005، لبناني)نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد مكان تواجده في محلة الضاحية الجنوبية، حيث جرى العمل على استدراجه من قبل مفرزة استقصاء الجنوب بالتنسيق مع فصيلة انطلياس وتوقيفه بكمين محكم.باستماعه من قبل فصيلة المذكورة، اعترف بما نسب إليه، وانه اخفى المسدس لدى المدعوة (ز. م.، مواليد عام 2002، لبنانية).على الأثر، وبناء على اشارة القضاء المختص تمت مداهمة مكان اقامتها من قبل فصيلة المريجة، وبتفتيش منزلها عثر على المسدس والثياب التي استخدمت في الجريمة فجرى ضبطها وتوقيف المشتبه بها، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات تم ضبط السيارة المسروقة التي كانت مركونة بالقرب من منزلها.التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.