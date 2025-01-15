Advertisement

لبنان

تفاصيل جريمة قتل جورج روكز في ضبية... ماذا أعلنت قوى الأمن؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1306455-638725471504394612.jpg
Doc-P-1306455-638725471504394612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:


بتاريخ 14-1-2025، دخل شخص مجهول الهوية الى معرض لبيع السيّارات في محلة ضبية، ولدى دخوله مع مالك المعرض المدعو (ج. ر.) الى مكتبه عمد الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى الى مقتله على الفور، ثم فرّ هاربا بعد سرقة سيارة نوع "مرسيدس G Class" الى جهة مجهولة.
Advertisement

بعد المتابعة الحثيثة التي قامت بها قيادة سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، توصلت الى تحديد هوية الفاعل ومكان قيده في احدى البلدات الجنوبية، ويدعى:

ع. ع. (مواليد عام 2005، لبناني)
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد مكان تواجده في محلة الضاحية الجنوبية، حيث جرى العمل على استدراجه من قبل مفرزة استقصاء الجنوب بالتنسيق مع فصيلة انطلياس وتوقيفه بكمين محكم.

باستماعه من قبل فصيلة المذكورة، اعترف بما نسب إليه، وانه اخفى المسدس لدى المدعوة (ز. م.، مواليد عام 2002، لبنانية).

على الأثر، وبناء على اشارة القضاء المختص تمت مداهمة مكان اقامتها من قبل فصيلة المريجة، وبتفتيش منزلها عثر على المسدس والثياب التي استخدمت في الجريمة فجرى ضبطها وتوقيف المشتبه بها، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات تم ضبط السيارة المسروقة التي كانت مركونة بالقرب من منزلها.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-01-15
10:10 | 2025-01-15
09:45 | 2025-01-15
09:42 | 2025-01-15
09:15 | 2025-01-15
09:12 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24