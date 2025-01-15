تجمع العلماء وحركة "الأمة" يواصلان مساعدة المتضررين من العدوان

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اعلن تجمع العلماء المسلمين في لبنان، واللجنة الاجتماعية في حركة الامة في بيان ، انهما "يوصلان تحت شعار "يداً بيَد نواجه العدو"، أداء واجبهما الشرعي والإنساني تجاه الإخوة المتضررين جراء العدوان الصهيوني على بيوتهم، حيث تقوم اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة بتجهيز وتوزيع وجبات غذائية ساخنة على المنازل في العاصمة بيروت".