بعد ارتكابه جرائم مختلفة... توقيف مواطن في قصقص

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14/1/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قصقص – بيروت المواطن (م.ش.) لتعاطيه المخدرات وترويجها وإقدامه على إطلاق النار وعمليات سلب، إضافة إلى نقل الأسلحة الحربية والذخائر والاتجار بها. وضبطت في حوزته مسدسا حربيا. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".