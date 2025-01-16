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لبنان

باسيل و"حزب الله": لا حاجة للتواصل راهنا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-01-2025 | 01:30
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كشفت مصادر مطلعة على أجواء "التيار الوطني الحر" أنَّ التوجه العام في الوقت الحاضر هو "للمهادنة" بشكل كامل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وعدم الاصطدام معه بشأن الحكومة العتيدة.

وأوضحت المصادر أنَّ رئيس "التيار" جبران باسيل قرّر الإنزواء بعيداً عن أي مواجهة في الوقت الراهن وسط محاولة منه لتعزيز اتصالاته المتدهورة مع "حزب الله" وذلك إبان الإستشارات النيابية الأخيرة التي أفضت إلى تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة.
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وأوضحت المصادر أنّه لا زيارات الآن بين باسيل والحزب بعد الإستشارات فيما من المتوقع عدم حصول مثل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة لأنه "لا حاجة في الوقت الراهن إلى مثل هذا الأمر".
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

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