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وأوضحت المصادر أنَّ رئيس "التيار" جبران باسيل قرّر الإنزواء بعيداً عن أي مواجهة في الوقت الراهن وسط محاولة منه لتعزيز اتصالاته المتدهورة مع "حزب الله" وذلك إبان الإستشارات النيابية الأخيرة التي أفضت إلى تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة.وأوضحت المصادر أنّه لا زيارات الآن بين باسيل والحزب بعد الإستشارات فيما من المتوقع عدم حصول مثل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة لأنه "لا حاجة في الوقت الراهن إلى مثل هذا الأمر".