خلاف بري وجنبلاط "نحو الحل"؟

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تحدثت مصادر سياسية متابعة عن ان خلافاً وقع في الفترة الماضية بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على خلفية الخيارات التي اتخذها الاخير في ما خص رئاسة الجمهورية والحكومة.ولفتت المصادر الى ان هذا الخلاف وهو الاول من نوعه بين الرجلين من المتوقع ان يتم حله في الايام والاسابيع المقبلة، "فالعلاقة الاستراتيجية بين الرجلين يجب ان تستمر لما فيه مصلحة الطرفين".