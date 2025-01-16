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لبنان

خلاف بري وجنبلاط "نحو الحل"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-01-2025 | 02:45
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تحدثت مصادر سياسية متابعة عن ان خلافاً وقع في الفترة الماضية بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على خلفية الخيارات التي اتخذها الاخير في ما خص رئاسة الجمهورية والحكومة.
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ولفتت المصادر الى ان هذا الخلاف وهو الاول من نوعه بين الرجلين من المتوقع ان يتم حله في الايام والاسابيع المقبلة، "فالعلاقة الاستراتيجية بين الرجلين يجب ان تستمر لما فيه مصلحة الطرفين".
المصدر: خاص لبنان24

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