تحقيقات ملف المرفأ إلى الواجهة من جديد

أفادت معلومات الجديد عن أنّ المحقق طارق بيطار يبدأ اليوم تحديد جلسات استجواب لعدد من السياسيين والأمنيّين المدعى عليهم في ملف المرفأ.



وأشارت المعلومات إلى أنّ إجراء البيطار كان مقرراً منذ 18 أيلول وتم تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي وهو غير مرتبط بالتحولات السياسية. (الجديد)

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