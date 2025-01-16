خادمة منزلية في قبضة الأمن بعد سرقة ذهب وأموال في برمانا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "ورد إلى فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي شكوى مقدّمة من مواطن ضد مجهول بجرم سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، من داخل منزله الكائن في محلّة الغابة – برمّانا. بنتيجة التحريّات والمتابعة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، حامت الشّبهات حول سيّدة أثيوبيّة الجنسيّة، تأتي من وقت لآخر، للقيام بالأعمال المنزليّة".أضاف البلاغ": بناءً عليه، تم استدراجها إلى منزل المدّعي وتوقيفها، وتدعى م. ب. ا. (من مواليد عام 1998، أثيوبية الجنسية) حسب أقوالها، وبالتّحقيق معها، اعترفت بالسّرقة على عدّة مراحل، وأنّها خبّأت المبالغ الماليّة والمجوهرات في مكان إقامتها في محلّة الحازميّة، حيث تمّت مداهمته وضبط كلّ المسروقات، وهي عبارة عن- /750/غرامًا من الذّهب وسلسال من الألماس- مبلغ /5086/ دولارًا أميركيًّا، و/16،800،000/ ل. ل".ختم البلاغ:" أعيدت المضبوطات إلى المُدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت القضاء المختص، بناءً على إشارته".