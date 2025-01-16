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لبنان

جنبلاط عرض المستجدات مع السفير التركي

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:58
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء امس في كليمنصو، السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، حيث جرى البحث في آخر المستجدّات السياسية.

 
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