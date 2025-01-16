المفتي قبلان: غزة لن تكون إلا غزة وبيروت لن تكون إلا بيروت بالشراكة والميثاقية

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قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على غزة نتنياهو فشل سياسياً والجيش الإسرائيلي فشل عسكرياً، ولم يتحقق شيء من أهداف حرب نتنياهو، وما زالت حماس تدير قطاع غزة، وما زال فصيلها المقاوم بكل أنحاء القطاع، وكما هو حال لبنان القوي بجيشه وشعبه ومقاومته، العجز يطال أخطر الحروب الإسرائيلية الأطلسية وينتهي بفشل أهدافها، وهذه قفزة كبيرة جداً بمعادلة فشل أضخم حروب إسرائيل الأطلسية، وظاهرة التحولات سطحية ليس أكثر".اضاف:"غزة لن تكون إلا غزة، وبيروت لن تكون إلا بيروت بكل ما تعنيه من شراكة وميثاقية وسيادة وقرار وطني حر، وقراءة التاريخ تبدأ من فشل أهداف إسرائيل بالقطاع ولبنان، ومن معجزة الخيام وشمع ومارون وعيترون وباقي قرى ملاحم الحافة الأمامية في الجنوب".