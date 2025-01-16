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لبنان

مسعد: طالبت بالشخص المناسب في المكان المناسب

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:30
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اعتبر النائب شربل مسعد من مجلس النواب ان" الحكومة المدماك الاساسي لبناء الجهمورية"، وقال:" اقترحت استحداث وزارة التخطيط لتوجيه الموارد الوطنية نحو اهدافها وطالبت ان ياتي الشخص المناسب في المكان المناسب".
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واشار الى انه  عرض مع الرئيس سلام ملفات الدواء والتعليم"، واشار الى ان "خطاب القسم خارطة طريق لنا ونجاة للبنان".
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