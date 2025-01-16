مسعد: طالبت بالشخص المناسب في المكان المناسب

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اعتبر النائب شربل مسعد من مجلس النواب ان" الحكومة المدماك الاساسي لبناء الجهمورية"، وقال:" اقترحت استحداث وزارة التخطيط لتوجيه الموارد الوطنية نحو اهدافها وطالبت ان ياتي الشخص المناسب في المكان المناسب".واشار الى انه عرض مع الرئيس سلام ملفات الدواء والتعليم"، واشار الى ان "خطاب القسم خارطة طريق لنا ونجاة للبنان".