الجيش أوقف أحد الأشخاص.. أطلق النار على مواطنٍ وقتله

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كروم بينو – عكار المواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ر.) بواسطة مسدس حربي ما أسفر عن مقتله.كما دهمت دورية أخرى في بلدة الوردانية – الشوف منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (و.ر.) لإطلاقه النار على أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.