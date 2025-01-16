Advertisement

لبنان

الجيش أوقف أحد الأشخاص.. أطلق النار على مواطنٍ وقتله

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1307096-638726360690552495.jpg
Doc-P-1307096-638726360690552495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كروم بينو – عكار المواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ر.) بواسطة مسدس حربي ما أسفر عن مقتله.
Advertisement
كما دهمت دورية أخرى في بلدة الوردانية – الشوف منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (و.ر.) لإطلاقه النار على أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2025-01-16
07:27 | 2025-01-16
10:12 | 2025-01-16
10:10 | 2025-01-16
09:58 | 2025-01-16
09:54 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24