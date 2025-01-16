قعقور: يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد

قالت النائبة حليمة قعقور إنّه "يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد".

وأضافت قعقور بعد لقائها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام: "أكدنا على دعم هذا العهد".