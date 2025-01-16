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لبنان

قعقور: يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:12
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قالت النائبة حليمة قعقور إنّه "يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد".
 
 
وأضافت قعقور بعد لقائها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام: "أكدنا على دعم هذا العهد".
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