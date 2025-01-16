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لبنان

بو حبيب التقى وزير خارجية إسبانيا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:29
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل الباريس بوينو والوفد المرافق له، على مأدبة عشاء.
وجرى عرض المستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، وللاستحقاقات الدستورية اللبنانية بعد إنتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومة جديدة.
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وأعرب بو حبيب لنظيره الاسباني عن "تقدير لبنان لمواقف إسبانيا العادلة خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقوفها الى جانبه، وللمساعدات الانسانية التي قدمتها، بالإضافة إلى دورها الفاعل في قوات اليونيفيل.
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