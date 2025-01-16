رسائل من الرئيس المكلف إلى عين التينة.. ما مضمونها؟

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اضافت المصادر، أنّه "بناءً على نتائج لقاء الرئيسين بري وسلام والضمانات السياسية المطلوبة سيتقرر مشاركة الثنائي في الحكومة ومصير لقاء كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة مع الرئيس المكلف".واشارت المصادر إلى أن "الرسائل التطمينية من الرئيس المكلف وصلت الى عين التينة وسياسة مد اليد التي انتهجها سلام تلقاها رئيس المجلس بايجابية". (الجديد)