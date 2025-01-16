Advertisement

لبنان

رسائل من الرئيس المكلف إلى عين التينة.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1307288-638726621147323510.jpeg
Doc-P-1307288-638726621147323510.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر صحافية،اليوم الخميس، أنّ "التنسيق مكثّف ومستمر بين حركة أمل وحزب الله و اللقاءات بينهما لم تنقطع والموقف موحّد بشأن ملف التأليف".

اضافت المصادر، أنّه "بناءً على نتائج لقاء الرئيسين بري وسلام والضمانات السياسية المطلوبة سيتقرر مشاركة الثنائي في الحكومة ومصير لقاء كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة مع الرئيس المكلف".
Advertisement

واشارت المصادر إلى أن "الرسائل التطمينية من الرئيس المكلف وصلت الى عين التينة وسياسة مد اليد التي انتهجها سلام تلقاها رئيس المجلس بايجابية". (الجديد) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2025-01-16
15:46 | 2025-01-16
15:46 | 2025-01-16
15:34 | 2025-01-16
15:24 | 2025-01-16
15:14 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24