ماكرون في لبنان.. وهذا جدول لقاءاته

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت واستهل زيارته بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وعند الساعة الثامنة والنصف سيلتقي مع اللواء جان جاك فاتينيه، رئيس أركان قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

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وعند الساعة 9:10 سيستعرض ماكرون آلية وقف إطلاق النار مع كبار القادة العسكريين، أما عند الساعة 10:15 فسيضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول.

أما عند الساعة الحادية عشرة، فسيلتقي مع الشباب المتطوعين في الصليب الأحمر وسيقوم بزيارة مدرسة "الأطباء الثلاثة".

وعند الساعة الواحدة، سيلتقي ماكرون رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، يتبعه غداء عمل عند الساعة 2:30.

وسيلتقي ماكرون الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام عند الساعة الرابعة والنصف.

وعند الساعة الخامسة والنصف، يلتقي الجالية الفرنسية في لبنان.



