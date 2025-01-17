الدفاع المدني: 56 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 56 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق:31: اعشاب :11،اعشاب + اشجار:2، منازل:5، سيارات:2، كهرباء:4، نفايات:1، مؤسسات:3، مستودعات:1، مستودع غاز:1،خيم :1-اسعاف:20: حالات طارئة:6، حوادث سير:5، نقل مرضى:9-خدمات عامة:3