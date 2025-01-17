جريح في حادث صدم في بطرماز

أصيب الشاب م. ف. بجروح نتيجة حادث صدم وقع على طريق عام بلدة بطرماز ـ الضنيّة.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

Advertisement