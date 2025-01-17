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لبنان

جريح في حادث صدم في بطرماز

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:43
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أصيب الشاب م. ف. بجروح نتيجة حادث صدم وقع على طريق عام بلدة بطرماز ـ الضنيّة.
وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
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