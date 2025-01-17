جولة لوزير الصحة غدًا في الجنوب والنبطية

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يزور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض غدًا محافظتي الجنوب والنبطية، حيث يتفقد مستشفى مرجعيون الحكومي وسير العمل فيه، بعدما كان قد أقفل قسرا خلال الحرب وعاد أخيرا الى العمل بتوجيهات ودعم من وزارة الصحة العامة.وسيطلع على أوضاع مستشفيات وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وخصوصا تلك التي تعرضت لأضرار جراء الحرب.وسيعقد الابيض خلال جولته مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في مستشفى الرئيس نبيه بري - النبطية الحكومي، لعرض الجهود والالتزامات التي قامت بها الوزارة والتي ستستكملها لناحية إعادة ترميم وتأهيل الاقسام المتضررة في المستشفيات الحكومية، إضافة لعرضه عددا من المشاريع الهامة، بخاصة على مستوى تعزيز التجهيزات مع بعض الشركاء لتعزيز ودعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية.وفي ما يلي برنامج الجولة:يبدأ الابيض جولته عند الـ9:30 صباحًا في زيارة مستشفى مرجعيون الحكومي ويتفقد مركز الرعاية الصحية الاولية في المستشفى.ثم ينتقل الى مستشفى النجدة الشعبية عند الـ10:40فمركز الرعاية الصحية الاولية في النبطية عند الـ11:30.ويزور عند الـ12:00 ظهرًا مستشفى الرئيس نبيه بري – النبطية الحكومي حيث يعقد مؤتمرا صحافيًا عند الثانية عشرة والنصف.ويتابع الابيض جولته عند الـ1:10 من بعد الظهر في مركز بلدية دير الزهراني للرعاية الصحية الأولية. ويختتم جولته في مستشفى الطوارئ في صيدا – المستشفى التركي الحكومي عند الـ2:10 من بعد الظهر.