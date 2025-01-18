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لبنان

قتيل في إشكال مسلح في طرابلس.. هذا ما جرى ليلا

Lebanon 24
18-01-2025 | 00:11
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توفي الشاب رياض قشلان مساء امس الجمعة متأثراً بجروح خطرة أصيب بها خلال الإشكال المسلح الذي وقع في منطقة ساحة الدفتردار في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكانت الحادثة قد أسفرت عن سقوط 3 جرحى، فيما نُقل قشلان إلى المستشفى بحالة حرجة، الا انه فارق الحياة بعد محاولات لإنقاذه.
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ولا تزال المنطقة خاضعة لاجراءات أمنية مشددة بعد تدخل الجيش لاحتواء التوتر.

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