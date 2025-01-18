17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التيار.. لن يسير بالاقصاء والداخل الحزبي معارض
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-01-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من الخلاف الكبير بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل من جهة و"حزب الله" من جهة اخرى وبالرغم من تسمية "التيار" لنواف سلام عكس الحزب، الا ان "التيار" سيأخذ موقفا الى جانب "الحزب" في المرحلة المقبلة.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن التيار لن يوافق على تشكيل اي حكومة لا يشارك فيها "المكوّن الشيعي"، وذلك تحت حجة الميثاقية، لن يكون ممن يمنحون الميثاقية للحكومة الجديدة اذا لم يشارك "الثنائي" فيها.
وترى المصادر ان موقف "التيار" الحالي لا يحظى بتأييد كامل القيادة الحزبية اذ ان البعض يريد الذهاب بعيدا في مخاصمة الحزب ومعاداته لكن حتى اللحظة لم يوافق باسيل على هذا الامر.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
05:01 | 2025-01-18
18/01/2025 05:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
03:38 | 2025-01-18
18/01/2025 03:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
01:00 | 2025-01-18
18/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
21:22 | 2025-01-17
17/01/2025 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد".. نجم "باب الحارة" السوري يُثير الجدل بتصريحاته
Lebanon 24
"اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد".. نجم "باب الحارة" السوري يُثير الجدل بتصريحاته
18:13 | 2025-01-17
17/01/2025 06:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:30 | 2025-01-18
بعد توقفها عام 2019.. هل تعود القروض المصرفية في الـ 2025؟
17:30 | 2025-01-18
تقرير لـ"Foreign Policy" عن "حزب الله" في عهد عون وسلام.. هذا ما كشفه
17:19 | 2025-01-18
الرئيس عون يلتقي غوتيريش
17:17 | 2025-01-18
قاسم: ندعو إلى عدم اختبار صبرنا إزاء الخروقات الإسرائيلية في لبنان
17:10 | 2025-01-18
توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل
17:00 | 2025-01-18
إيجابية حذرة.. هل يمتلك "الثنائي" خيارا غير المشاركة في الحكومة؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
16:20 | 2025-01-12
18/01/2025 10:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
14:13 | 2025-01-11
18/01/2025 10:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
13:06 | 2025-01-10
18/01/2025 10:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24