التيار.. لن يسير بالاقصاء والداخل الحزبي معارض

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بالرغم من الخلاف الكبير بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل من جهة و"حزب الله" من جهة اخرى وبالرغم من تسمية "التيار" لنواف سلام عكس الحزب، الا ان "التيار" سيأخذ موقفا الى جانب "الحزب" في المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة فإن التيار لن يوافق على تشكيل اي حكومة لا يشارك فيها "المكوّن الشيعي"، وذلك تحت حجة الميثاقية، لن يكون ممن يمنحون الميثاقية للحكومة الجديدة اذا لم يشارك "الثنائي" فيها.وترى المصادر ان موقف "التيار" الحالي لا يحظى بتأييد كامل القيادة الحزبية اذ ان البعض يريد الذهاب بعيدا في مخاصمة الحزب ومعاداته لكن حتى اللحظة لم يوافق باسيل على هذا الامر.