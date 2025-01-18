لانتشال جثامين شهداء.. آليات للجيش وسيارات للصليب الأحمر تستعد للإنطلاق نحو السدانة في شبعا

تتحضر آليات للجيش وسيارات للصليب الأحمر اللبناني في بلدة كفرحمام للإنطلاق مع قوة من اليونيفيل نحو منطقة السدانة في شبعا لانتشال جثامين عدد من الشهداء الذين استهدفهم العدو قبل عدة أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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