الجيش:بتفجير قنابل عنقودية في كفرملكي – صيدا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 18 / 1 / 2025، ما بين الساعة 13,00 والساعة 17,00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي – صيدا."

Advertisement