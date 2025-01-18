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لبنان

الجيش:بتفجير قنابل عنقودية في كفرملكي – صيدا

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:34
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18 / 1 / 2025، ما بين الساعة 13,00 والساعة 17,00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي – صيدا."
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الجيش

كفرملكي

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