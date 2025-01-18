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لبنان

بيان من الجيش عن الذخائر غير المنفجرة في بعلبك

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:45
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 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18 / 1 / 2025، ما بين الساعة 13,30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيبة - بعلبك." 
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