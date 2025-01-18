في بنت جبيل... العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية كثيفة باتجاه منزل وبداهمه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية كثيفة باتجاه أحد المنازل عند أطراف مدينة بنت جبيل- حي الدبش.

ووفق المعلومات، فقد داهمت قوة مشاة إسرائيلية المنزل بعد إستهدافه أيضاً بقذيفة.