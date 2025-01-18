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لبنان

في بنت جبيل... العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية كثيفة باتجاه منزل وبداهمه

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية كثيفة باتجاه أحد المنازل عند أطراف مدينة بنت جبيل- حي الدبش.
 
ووفق المعلومات، فقد داهمت قوة مشاة إسرائيلية المنزل بعد إستهدافه أيضاً بقذيفة.
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