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لبنان

هذا ما كشفته عملية تهريب بين لبنان وسوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2025 | 02:15
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علّقت مصادر أمنيّة على حادثة ضبط أسلحة مُهرّبة من سوريا إلى لبنان من قبل الأمن العام السوري قبل أيام ، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر جاء بناء لمعلومات إستخباراتية كشفت عن نشاط مُهرّبين كانوا يحاولون استغلال معابر حدودية غير شرعية لتمرير آليات الأسلحة.
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وأوضحت المصادر أن العملية التي حصلت تُمثل واحدة من سلسلة عمليات قد تحصل لاحقاً عند الحدود بين لبنان وسوريا وتحديداً في المسارب الجبلية التي تمثل معابر أساسية للمهربين.
 
وذكرت المصادر أن هناك مناطق ما زالت مفتوحة أمام عمليات التهريب وما زالت حتى الآن غير خاضعة للسيطرة، سواء من جهة لبنان أو من الجهة السوريّة، ما يجعل إمكانية حصول تهريبٍ متزايد عبر طرق جديدة مُستحدثة أمراً واقعاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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