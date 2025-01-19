كرامي: من حقّ غزة اليوم ان تلتقط أنفاسها

Advertisement

كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر "اكس": "غزة لم ترفع الراية البيضاء رغم آلاف الشهداء والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير الهائل والتجويع. غزة لم تستسلم ولم تيأس ولم يهجُر أهلها أرضهم، ولم ينجح الصهاينة في تحريض الغزاويين على المقاومة لا بالترهيب ولا بالترغيب. غزة أفشلت كل أهداف نتنياهو المعلنة والمستترة. غزة أعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة العالمية وأظهرت نازية وفاشية دولة الإحتلال. غزة فضحت الإنفصام الأخلاقي للغرب الداعم لجرائم الحرب المعادية للإنسانية حين يتعلق الأمر بإسرائيل. غزة أجبرت نتنياهو على الرضوخ لوقف النار وفق الشروط الفلسطينية في ما يتعلق بالإنسحابات وتبادل الأسرى. انه الإنتصار المثخن بالجراح والتضحيات، من حق غزة اليوم ان تلتقط أنفاسها وتلملم جراحها بكل كبرياء وكرامة".