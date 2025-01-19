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لبنان

سماع دوي انفجار من جهة احراج مثلث الصالحاني - بيت ليف - ياطر

Lebanon 24
19-01-2025 | 12:04
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سمع مساء اليوم دوي انفجار تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية، تبين أنه وقع في احراج مثلث الصالحاني - بيت ليف - ياطر، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور أن صوت الانفجار القوي الذي سمع منذ بعض الوقت في عدد من المناطق الجنوبية، ناجم من تفجير الاحتلال الاسرائيلي منزلا في منطقة مثلث الصالحاني - بيت ليف - ياطر، بعد ان تسلل إلى المنطقة ومن ثم انسحب منها.
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وكان سجل بعد ظهر اليوم، توغل قوة عسكرية اسرائيلية الى المنطقة المذكورة، وتراجعها مع ساعات المغيب.
 
ويستمر الجيش وبالتعاون مع قوات اليونيفيل بنشر عدد من الوحدات العسكرية في مدينة بنت جبيل وغيرها من قرى القضاء بظل الأجواء الحذرة والنصح للاهالي بعدم التوجه إلى قراهم حاليا بسبب المخاطر التي خلفها العداون.
 
وأبلغ الجيش اهالي مدينة بنت جبيل وعيناثا بامكانهم التوجه الى منازلهم يوم غد الاثنين بعد الساعة الثانية عشر ظهراً.
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