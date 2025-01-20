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لبنان

تقرير أمني: هذا ما سجل يوم انتخاب الرئيس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2025 | 01:45
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صدر تقرير أمني روتيني عن الأجواء التي سادت في البلاد يوم إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخاصةً لناحية الإحتفالات الشعبية المناطقية بإنتخاب الرئيس.
المصدر لفت الى أن التعبير الشعبي على مواقع التواصل الإجتماعي بالفرح والإعتزاز بإنتخاب الرئيس كان كبيراً جداً وأكبر مما جاء من إحتفالات على الأرض ، وذلك لعدة أسباب منها:
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أولاً: الغموض الذي لف إسم الرئيس حتى الساعات العشر الأخيرة من ليل الأربعاء الخميس ، والمعلوم أن أي إحتفال يتطلب وقتا للتحضير .
ثانياً:  عدد من الأحزاب حسمت خياره ليل الأربعاء ، ولم يتسن لها الوقت من أجل الإيعاز لمناصريها للقيام بإحتفالات شعبية على الطرقات وفي الأحياء ، أما العدد الباقي من الأحزاب فلم تقترع للرئيس أو إقترعت ولم تحتفل، ولديها أسبابها .
المصدر ختم بأن ساحل المتن ووسطه شهد العدد الأكبر من الإحتفالات بإنجاز الإستحقاق الرئاسي ، حيث نظمت بلديات عدة إحتفالات شعبية كبيرة.


المصدر: لبنان 24

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