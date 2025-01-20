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لبنان

في بلدة جنوبيّة... إطلاق نار كثيف وتصاعد أعمدة الدخان

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع إطلاق رصاص كثيف في محيط باب ثنية في بلدة الخيام.
 
 
وأشارت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.
 
 
 
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