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لبنان

في مارون الراس... العدوّ الإسرائيليّ لاحق شباناً وأطلق النار باتّجاههم

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:43
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أزال شبان من مارون الراس ساتراً ترابيّاً وضعه العدوّ الإسرائيليّ، ودخلوا إلى البلدة.
 
 
وبحسب المعلومات، عثر الشبان على جثمان أحد الشهداء، غير أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ أطلقوا النار باتّجاههم بعد مُلاحقتهم.
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وعُلِمَ أنّ الشبان تمكّنوا من الخروج من البلدة ومعهم جثمان الشهيد.
 
 
 

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