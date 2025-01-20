وزير البيئة ومحافظ بيروت تفقدا تقدم الأعمال في معمل الفرز في الكرنتينا

Advertisement

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، في معمل فرز النفايات في الكرنتينا لتفقد تقدم أعمال تأهيل المعمل بعد الأضرار الكبيرة التي أصابت أجزاءه نتيجة انفجار مرفأ بيروت، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأوضح وزير البيئة "أن المعمل سيعود إلى الخدمة في نهاية شهر حزيران المقبل بالتعاون بين وزارة البيئة وبلدية بيروت وهو سيسهم في تخفيف كمية النفايات التي تذهب إلى مطمر الجديدة كما سيسهم في تحسين إدارة النفايات الصلبة"، مشيرا إلى "أن أعمال التأهيل تشمل أشغال بناء وتجهيز متنوعة تهدف إلى إعادة تشغيل المنشأة بقدرة فرز تصل إلى 1250 طنا يوميا، مما يساهم في خدمة العاصمة بيروت وقضاء المتن".وتوجه ياسين بالشكر للجهات المانحة "التي دعمت هذا المشروع الممول من الصندوق الائتماني المخصص للبنان وهي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".أما محافظ بيروت، فشدد "على أهمية تشغيل المعمل كخطوة أساسية للتخفيف عن المطامر".