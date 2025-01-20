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لبنان

"حزب الله" شيع شهيده في بلدة البزالية

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:04
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شيع "حزب الله" في بلدة البزالية الشهيد "على طريق القدس" علي مهدي البزال، في موكب حاشد تقدمه النائب ملحم الحجيري، نائب مسؤول الحزب في منطقة البقاع السيد فيصل شكر، وفاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية. 
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وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد، تخللها قسم "الولاء والبيعة"، وأمَّ الصلاة على الجثمان السيد شكر الذي القى كلمة شدد فيها على "أهمية الجهاد والشهادة في سبيل الله ونصرة للحق"، ووري الشهيد في الثرى بمدافن شهداء البلدة.
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