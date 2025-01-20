"حزب الله" شيع شهيده في بلدة البزالية

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وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد، تخللها قسم "الولاء والبيعة"، وأمَّ الصلاة على الجثمان السيد شكر الذي القى كلمة شدد فيها على "أهمية الجهاد والشهادة في سبيل الله ونصرة للحق"، ووري الشهيد في الثرى بمدافن شهداء البلدة.