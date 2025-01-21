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لبنان

الأشغال باشرت إصلاح وصلة جسر جدرا

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:26
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اشرت صباح اليوم، وزارة الأشغال العامة، أعمال وأشغال إصلاح الأعطال على وصلة جسر جدرا - سبلين على الأوتوستراد الساحلي بين العاصمة بيروت والجنوب، حيث عملت الوزارة مع مجلس الإنماء والإعمار على تسريع العمل من خلال مكتب مرسال كيروز "للهندسة والمقاولات" .
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وقد تفقد صباحا رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي موقع الاشغال، واطلع على سير العمل، وكيفية المعالجة، حيث شكر وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية والمدير العام للطرق علي حب الله على التجاوب السريع مع نداء البلدية، والتحرك لرفع الأضرار والمخاطر عن المواطنين، وحماية السلامة العامة .
 

كما شكر القزي مجلس الإنماء والإعمار  وشركة كيروز على اهتمامهم انجاز الاشغال باسرع وقت ممكن، والقوى الأمنية على التدابير والاجراءات التي قاموا بها حفاظا على سلامة المواطنين، داعيا الى التقيد بتلك الاجراءات لتسهيل حركة المرور .
 

وقد أجرى القزي اتصالا هاتفيا، بالمدير العام علي حب الله الذي شكره وشكر الوزير حمية ومجلس الانماء والاعمار على تلبية نداء البلدية والاهتمام بمعالجة المشكلة.

 
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