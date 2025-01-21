تحت تهديد السلاح... مواطن تعرّض للسلب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين على متن دراجة نارية أقدما على سلب أحد المواطنين مبلغاً مالياً، تحت تهديد السلاح، أثناء وجوده في محيط حديقة الشهيد وسام الحسن في منطقة الضم والفرز في طرابلس.

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