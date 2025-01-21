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لبنان
تحت تهديد السلاح... مواطن تعرّض للسلب في طرابلس
Lebanon 24
21-01-2025
|
08:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين على متن دراجة نارية أقدما على سلب أحد المواطنين مبلغاً مالياً، تحت تهديد السلاح، أثناء وجوده في محيط حديقة الشهيد وسام الحسن في منطقة الضم والفرز في طرابلس.
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Lebanon 24
سلب
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