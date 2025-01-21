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لبنان

يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:32
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة، بين منطقتي جبيل وعمشيت ضمن محافظة جبل لبنان، عمليّات سرقة، ليلاً، وكان آخرها ليل تاريخ 2-1-2025، حيث أقدم مجهول على تنفيذ عمليتي سرقة منزل ومكتب.
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 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف الفاعل. ومن خلال المتابعة والتّحريّات، تبيّن أنّ السّارق حضر على متن سيّارة نوع رينو لون أزرق.

وقد تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته ومكان وجوده، وتبيّن أنّه يُدعى:

ش. ع. (من مواليد عام ١٩٦٩، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

وبتاريخ 11 -1-2025 وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة، وضبط سيارته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ العديد من السّرقات في منطقتي جبيل وعمشيت والتي استهدفت منازل وورش قيد الإنشاء ومحلّات، إضافةً إلى سرقة مادّة البنزين، ليلاً، من الآليّات المركونة على جوانب الطّرقات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.
 
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