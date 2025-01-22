"بري مرتاح لمسار تأليف الحكومة"... موسى: "تمسُّك "أمل" بوزارة المال ليس جديدًا

نَقل النائب ميشال موسى ارتياح الرئيس نبيه بري لمسار تأليف الحكومة ولحصيلة اللقاءات التي جرت مع الرئيس المكلف نواف سلام.

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وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان" الى أن "الامور تستكمل بسرية عالية ولا عراقيل والايام المقبلة من شأنها تثبيت المبادئ والمفاهيم التي وضعت"، لافتا في الوقت عينه الى أن "ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يخلق جواً غير صحي".وعما إذا حصل تفاهم حول مسألة إسناد حقيبة المالية للثنائي قال موسى: "هناك آراء مختلفة لكن أكثرية الكتل ليست معارضة لذلك والامور ستؤخذ بمجملها وليس بحيثياتها أو جزئياتها" موضحاً في الوقت عينه أن "تمسُّك حركة أمل بوزارة المال ليس جديدًا وذلك لاعتبارات عدة".ودعا موسى إلى ترك الامور تأخذ مسارها وانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية وفق قواعد وضعها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، مستبعداً أن تعيق المطالب والتشجنات عملية التأليف.