لليوم الثاني على التوالي.. هدم مبان للجبهة الشعبية بعد اخلائها في بر الياس

لليوم الثاني على التوالي، تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هدم مبان تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الواقعة في استملاكها في بر الياس بعد اخلائها ومحاولة عناصر متفلتة الاستيلاء عليها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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