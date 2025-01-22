الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 22 /1 /2025، ما بين الساعة 13,00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون".

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